«نمران 211» يصطاد «القفال» للمرة الثانية

بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، طاقم السفينة «نمران 211»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي المرزوقي، بطلاً لسباق النسخة الـ32 من سباق القفال للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ويعتبر التتويج الثاني للسفينة، بعدما كانت قد اصطادت لقب 2021.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم طاقم السفينة «الطف 9»، لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي، والتي حصلت على المركز الثاني في السباق، وكذلك صاحب المركز الثالث طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، وصاحب المركز الرابع طاقم السفينة «العديد 30»، لمالكها محمد راشد مصبح الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة راشد، وصاحب المركز الخامس طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف المري.

وشهد السباق الذي سبقه تحدٍ كبير للجنة المنظمة والمشاركين في التغلب على أجواء الخليج العربي المتقلبة، حيث نجحت اللجنة في اختيار الموعد المناسب، لتأتي الانطلاقة ناجحة وسط سرعات رياح مناسبة، بمشاركة 125 سفينة تجمعت قبالة جزيرة صير بونعير، ورفعت أشرعتها البيضاء لتبحر نحو جزيرة القمر خط النهاية الأول لمسافة تصل إلى 26 ميلاً بحرياً، قطعها طاقم السفينة «العديد 30» أول الواصلين في زمن قدره 02.18.03 ساعة.

وبدأت بعد ذلك مرحلة حاسمة في صراع اللقب الغالي، حيث تنوعت سرعات الرياح، وظهرت خبرات أهل البحر والنواخذة، لتتغير الحسابات في المقدمة، ويظهر أكثر من منافس ليخطف طاقم السفينة «نمران 211» الناموس، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً في السباقات الخاصة بالقفال، بتوقيت قدره 04.45.10 ساعات.

راشد بن حمدان يهنئ الفائزين

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الدعم الكبير الذي يحظى به السباق من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واهتمام سموه باستمرار الحدث، الذي دشّنه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1991.

وهنأ رئيس نادي النصر، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، مالك السفينة «نمران 211»، بالانتصار والتتويج للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

كما قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على السباق، وإلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على التنظيم الرائع للحدث.

نتائج السباق

1- نمران 211

2- الطف 9

3- زلزال 25

4- العديد 30

5- الشقي 96