الحساني يختتم مشاركته في إدارة الدورة الآسيوية للمدربين في قطر

اختتم المحاضر الوطني جمال الحساني، المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، مشاركته محاضراً في الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية للمدربين (AFC B Diploma)، التي نظمها الاتحاد القطري في مقر إدارة تطوير كرة القدم خلال الفترة من 21 إلى 26 مايو الجاري، تحت إشراف الاتحاد القاري للعبة.

وكان المحاضر الوطني جمال الحساني قد شارك، أخيراً، محاضراً رئيساً في الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية للمدربين، التي نظمها اتحاد كرة القدم على خمس مراحل، والتي انطلقت يوم 16 يناير واختتمت يوم 12 مايو، وشارك فيها 22 مدرباً، أعقبها مشاركته في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين، والذي عقد في الفترة من الثاني إلى الخامس من مايو الجاري.