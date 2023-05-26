اتحاد الكرة يُشارك في «عمومية الخليج العربي»

شارك وفد اتحاد كرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم الوفد عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية، الذي حضره ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت تزكية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي بولاية جديدة في منصبه لأربع سنوات حتى عام 2027، وسالم بن سعيد الوهيبي نائباً للرئيس.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إقامة دورة كأس الخليج العربي «خليجي 26» في الكويت في ديسمبر 2024.