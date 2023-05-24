"خليجي 26" في ضيافة الكويت ديسمبر 2024

ستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي اليوم في الدوحة. وفي جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر اقامتها هناك. وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات. واكد رئيس الاتحاد الخليجي في المؤتمر الصحافي الذي اعقب الجمعية العمومية انه "تم تغيير موعد بطولة كأس الخليج 26 من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024 حتى لا يشارك أي اتحاد بالصف الثاني".

وتستضيف قطر كأس آسيا مطلع العام المقبل، ما كان سيشكل عثرة امام مشاركة المنتخبات في كأس الخليج بالصف الاول، نظرًا لتزامنها مع الاستعدادات للبطولة القارية. كما كشف الشيخ حمد عن تشكيل لجنة لتطوير لوائح البطولة برئاسة الامين العام القطري جاسم الرميحي. ولفت رئيس الاتحاد الخليجي الى وجود بند في اللوائح يتيح مشاركة منتخبات من خارج اتحاد كاس الخليج العربي، لكن الموضوع مشروط بموافقة الجمعية العمومية لكنه اردف "من وجهة نظري الشخصية البحتة، لا ارى ان الوقت مناسب لاضافة منتخبات اخرى حاليًا".

وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017. بدوره، أكّد الرميحي لوكالة فرانس برس ان الكويت جاهزة لاستضافة النسخة المقبلة مشيرًا الى ان التنسيق قائم لبناء ملعب جديد يضاف الى الملعب الرئيس.

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاماً على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979. وتأسّس اتحاد كأس الخليج العربي عام 2016، بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية بدأت عام 2015، وكانت باكورة أعماله تنظيم خليجي 23 في الكويت عام 2017.