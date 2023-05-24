8 مواطنين في قائمة أفضل 100 لاعب كاراتيه في العالم

كشف النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المنتخبات، راشد آل علي، عن وجود ثمانية لاعبين ولاعبات من الإمارات ضمن تصنيف أفضل 100 لاعب على العالم، بينهم خمسة (ثلاث إناث واثنان ذكور) في الفئة العمرية تحت 21 عاماً، ما يعد بمستقبل مبشر لكاراتيه الإمارات، على حد وصفه.

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدعم المستمر لاتحاد اللعبة، بقيادة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول للرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والاستراتيجية الطويلة الأمد للجنة المنتخبات بالتعاون مع الأندية، كانت وراء قدرة (كاراتيه) الإمارات في مواصلة الدفع بأنباء وبنات اللعبة، رغم الإمكانات والميزانيات المحدودة، للوجود المستمر والمشاركة في البطولات العالمية الإقليمية منها أو القارية والدوري العالمي، ما سمح هذا العام في حصول لاعبي ولاعبات الدولة على فرص إضافية لتحسين تصنيفهم على السلم العالمي، ودخول ثمانية منهم ضمن قائمة أفضل 100 عالمياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح: «الحضور المستمر في البطولات الكبرى له منافع جمّة، لا تقتصر على تحسين التصنيف العالمي فحسب، بل في حصول اللاعب على فرص إضافية والوقوف على مدى تطوره، إثر الاحتكاك بالنخبة على العالم، وهو ما أكدته قدرة لاعبينا في التقدم خطوات على السلم العالمي، بالصورة ذاتها لتصدر اللاعبة حوراء العجمي، قائمة لاعبي الدولة، باحتلالها المرتبة 46 عالمياً لوزن تحت (50 كيلوغراماً-كوميتيه)، كما نجح خمسة من أبنائنا من المرحلة السنية تحت 21 عاماً في حجز مكاناً لهم في قائمة الأفضل على العالم، تتقدمهم فاطمة خصيف، المصنفة تاسعة عالمياً على صعيد هذه الفئة العمرية في وزن (تحت 68 كيلوغراماً-كوميتيه)، بجانب تصنيفها 80 على العالم في فئة السيدات».

وأضاف: «الكاراتيه النسائي الإماراتي نجح في فرض حضوره القوي في منافسات (الكوميتيه)، بوجود خمسة من لاعبتنا ضمن قائمة الـ100 عالمياً، إذ بجانب حوراء وفاطمة، تحتل سارة العامري، المرتبة 59 على العالم في فئة السيدات عن وزن تحت 61 كيلوغراماً، فيما جاءت كل من اليازية إسماعيل، وشهد الشريف، في المرتبتين 56 و89 على العالم للمرحلة العمرية تحت 21 عاماً».

وتابع: «يشغل سلمان الملا، المرتبة 96 عالمياً في منافسات الرجال عن وزن (84 كيلوغراماً-كوميتيه)، وليواصل نجوم المستقبل في (الكوميتيه) حضورهم في المرحلة السنية تحت 21 عاماً مع كل من محمد فودرزيان، وزياد محمد، المصنفين 49 و74 عالمياً في وزن تحت 60 كيلوغراماً، في تأكيد جديد على مواصلة اتحاد اللعبة جهوده الحثيثة في رفد المنتخبات بالدماء الشابة».

وأشار آل علي الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في ختام حديثه، إلى الاستحقاقات المقبلة، التي تتيح للاعبين واللاعبات مواصلة تصنيفهم على سلم الترتيب العالمي، وقال: «نعمل في اتحاد اللعبة على إيجاد وتيرة متوازنة بين الاستحقاقات الدولية والمشاركة في البطولات المانحة لنقاط تصنيفية، إذ وضع اتحاد اللعبة ضمن أجندة الاستحقاقات المقبلة، المشاركة بالدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو المقبل، متبوعةً في الشهر ذاته بالمشاركة في بطولة آسيا للكبار في ماليزيا، ومن ثم في دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر، قبل المشاركة في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر

ذات في بطولة العالم للكبار في المجر، وآخرها بطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند في نوفمبر من هذا العام».

قائمة اللاعبات الإماراتيات المصنفات ضمـن أفضـل 100 عالمياً

• «كوميتيه» سيدات

1- حوراء العجمي في المرتبة 46 عالمياً لوزن (تحت 50 كلغم).

2- سارة العامرية في المرتبة 59 عالمياً لوزن (تحت 61 كلغم).

3- فاطمة خصيف في المرتبة 80 عالمياً لوزن (تحت 68 كلغم).

• «كوميتيه» تحت 21 عاماً آنسات

فاطمة خصيف في المرتبة الـ9 عالمياً (تحت 68 كلغم).

أليازية إسماعيل في المرتبة 56 عالمياً (وزن تحت 55 كلغم).

شهد الشريف في المرتبة 89 عالمياً (وزن تحت 61 كلغم).

• «كوميتيه» رجال

سلمان الملا في المرتبة 96 عالمياً (فوق 84 كلغم).

• «كوميتيه» تحت 21 عاماً ذكور

محمد فودرزيان في المرتبة 49 عالمياً (تحت 60 كلغم).

زياد محمد عبدالمجيد في المرتبة 74 عالمياً (تحت 60 كلغم).