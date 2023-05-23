كأس رئيس الدولة للجودو من نصيب الشارقة

ظفر نادي الشارقة الرياضي، بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للجودو بفئة الشباب في البطولة المخصصة لفئات الشباب والناشئين والأشبال واستضافها نادي اتحاد كلباء بمشاركة 5 أندية وأكثر من 250 لاعباً واستمرت على مدار يومين.



ونجح أبطال "الملك" في الصعود لمنصة التتويج بعد أن حقق الفريق 3 كؤوس هي: كأس المركز الأول شباب وكأس المركز الثالث ناشئين وكأس المركز الثاني للأشبال.



وحصد لاعبو جودو "الملك" 17 ميدالية متنوعة في ختام موسم اتحاد الجودو، حيث نال 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و7 ميداليات فضية.



من جهته، هنأ عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري الفريق على النتيجة المميزة، وقال إنها بمثابة ختام مميز للموسم بالحصول على البطولة الأغلى في لعبة الجودو مشيداً بدور المجلس الرياضي في التطور الملحوظ في المستوى الفني للاعبين من خلال برامجه الرياضية ودور مجلس الإدارة في تحفيز اللاعبين مؤكداً دعم الاتحاد باللاعبين المواطنين للمشاركة في البطولات الدولية ورفع علم الدولة.



يذكر أن فريق الجودو من الفرق التي أثبتت جدارتها وتفوقها خلال سنوات قصيرة، حيث عمل الجهاز الفني والإداري على تأسيس قاعدة من اللاعبين المواطنين أصحاب الموهبة وتم استقطاب أفضل الخبرات في التدريب فكانت النتائج الجيدة والتي تبشر بمستقبل واعد للعبة في النادي.



