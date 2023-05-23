ميرزا يعود من الاعتزال ويُهدي المنصوري فضية آسيوية

توّج أحمد المنصوري بالميدالية الفضية في سباق الإقصاء ببطولة «طريق الحرير» للمضمار إحدى البطولات المصنفة في الاتحاد الدولي والمقامة في كازاخستان، ليهدي الإمارات ميدالية جديدة، وأيضاً نقاطاً أولمبية ستساعده في مشوار التأهل الأولمبي إلى باريس 2024، في الوقت الذي عاد فيه يوسف ميرزا من الاعتزال الدولي، لأجل مساعدة أحمد المنصوري في مشواره وجمع مزيد من النقاط.

وبدأت بطولة «طريق الحرير» بسباق الأومنيوم، ونجح المنصوري في الحصول على المركز الرابع في السباق، بينما حل ميرزا في المركز السادس، وفي اليوم الثاني فاز المنصوري بالميدالية الفضية في سباق الإقصاء، كما شارك المنصوري وميرزا، أبطال العرب في سباق الماديسون، وكانت كل المشاركات بهدف جمع مزيد من النقاط.

وأكد المدير الفني لمنتخب الإمارات للدراجات عبدالله سويدان، أن «طريق الحرير» تعد من أقوى البطولات الآسيوية المصنفة في الاتحاد الدولي للدراجات (المستوى الثاني)، وإحدى المحطات المهمة التي شارك فيها المنتخب من أجل جمع مزيد من النقاط وهو الهدف الرئيس من المشاركة، ونجح فيها نجما الإمارات يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، في تحقيق عدد جيد من النقاط.

وقال سويدان لـ«الإمارات اليوم»: «مشوار التأهل الأولمبي صعب وطويل والمنتخب بحاجة إلى مزيد من المشاركات المتاحة من أجل جمع أكبر عدد من النقاط، ونسعى لأن نكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، والإمارات ليست بعيدة بفضل العمل الكبير لاتحاد الدراجات، من أجل البحث عن كل المشاركات لوجود أبطال المنتخب. عودة يوسف ميرزا أكبر داعم للمنصوري في مشوار التأهل الصعب، ونجحا خلال البطولة في تحقيق ميدالية وسط أفضل دراجي العالم بسباقات المضمار في كازاخستان، وهما مصنفان وموجودان دولياً بقوة، وحققا العديد من الميداليات العالمية».

وأضاف: «نقاط المنصوري وميرزا، ستدخل ضمن التصنيف العالمي وتحسب النقاط لصالح الإمارات، مازالت هناك مشاركات للثنائي الذهبي ميرزا والمنصوري، في هونج كونج. عودة ميرزا لا يمكن الحديث عنها، عاد بطل الإمارات من أجل مساعدة أحمد المنصوري في مشواره، وسيكمل معه مشوار التأهل الصعب بداية من هونج كونج، ثم المشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، وهي المحطة الأهم لجمع مزيد من النقاط والوصول إلى بطولة العالم».