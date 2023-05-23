13 لاعباً يطاردون الأرميني «هايك» في صدارة الشارقة للشطرنج

تصدر الأستاذ الدولي الأرميني هايك مارتروسيان، ترتيب بطولة الشارقة، ماسترز الدولية، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، بعدما تغلّب على الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية جو وينغون، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما يطارده 13 أستاذاً دولياً على صدارة الترتيب.

وكان لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن المصنف دولياً (2677) قد عاد للانتصارات مجدداً، بعد ثلاث جولات خرج فيها بتعادلين وبفوز واحد، إذ تغلب في الجولة الخامسة على الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي كريستوفر يوجين المصنف دولياً (2607)، ليلحق البطل الإماراتي بركب المتصدرين برصيد ثلاث نقاط.