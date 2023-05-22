القائد العام لشرطة دبي يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى

كرّم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، اللاعبين واللاعبات من أصحاب الإنجازات الدولية، خلال حفل تكريم أصحاب الإنجازات والمتميزين في رياضات ألعاب القوى، الذي نظمه اتحاد اللعبة، بالتعاون مع شرطة دبي في نادي الضباط اليوم الاثنين، بحضور رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد المر، و المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، وأعضاء مجلس اتحاد اللعبة، وممثلي الأندية.

وأطلق المري خلال فعاليات الحفل، الهوية المؤسسية، والشعار الجديدين لاتحاد ألعاب القوى، المستوحى من ألوان علم الإمارات، والرياضات الأربعة المختلفة لألعاب القوى "الجري والمشي والقفز والرمي" إلى جانب حركة الخطوط التي تمثل ديناميكية الارتقاء والوصول إلى أعلى الأهداف تماشياً مع استراتيجية اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وشملت قائمة المكرمين، اللاعبة فاطمة يوسف الحوسني الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي القرص، وميدالية فضية في دفع الجلة بدورة الألعاب الخليجية في الكويت، و"الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وميدالية برونزية في رمي القرص في بطولة غرب آسيا المنظمة في قطر.

وكرم المري أيضاً لطيفة عيسى الكعبي الفائزة بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، وميدالية فضية في مسابقة الوثب الثلاثي في دورة الألعاب الخليجية بالكويت.

وسلم المري درع التكريم إلى اللاعبتين ميره غلوم المازمي وعبير البلوشي الفائزتين بالميدالية البرونزية في سباق التتابع 4×100 بدورة الألعاب الخليجية، واللاعبة وداد إبراهيم محمد الحاصلة على الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة في البطولة ذاتها، كما كرم القائد العام لشرطة دبي، اللاعبة رقية المرزوقي الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر بدورة الألعاب الخليجية، واللاعب الشعالي حسن جاسم الفائز بالميدالية الذهبية في 10000 كليو متر مشي في بطولة غرب آسيا بقطر، واللاعب سالم حسن البلوشي الفائز بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الثلاثي في بطولة غرب آسيا.

وسلم المري الدرع العام للتفوق الرياضي لفئة الإناث للموسم الرياضي 2012-2022 إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما حصلت شركة النصر للألعاب الرياضية على درع التفوق العام لحصول نادي النصر على 122 ميدالية من مختلف الأنواع، والحصول على درع التفوق العام للتفوق الرياضي عن فئة الذكور.

من جهته، أكد محمد المر خلال الحفل على حرص اتحاد الامارات لألعاب القوى منذ انتخابه، على العمل وفق استراتيجية واضحة ورسم خارطة جديدة تسعى لتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في صناعة أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الدولية، وتأھیل القیادات الریاضیة في مجال ألعاب القوى قاریاً ودولیاً، وتأھیل حكامٍ دولیین من المواطنين، وتطوير الكوادر الفنية في مجال التدريب، ونشر ھذه الریاضة بین جمیع طوائف المجتمع لتكوین نمط حیاة یومي لھم.

وقال المر: "إن اتحاد ألعاب القوى نظم في الموسم الماضي 12 بطولة محلية، شارك فیھا أكثر من 25 نادياً وأكاديمية ریاضیة وما يزيد عن 600 لاعب ولاعبة، كما شاركنا على مستوى المنتخبات في أربع بطولات دولية، استطاع فیھا لاعبي ولاعبات المنتخب تحقيق إنجازات طيبة، اذ حصلنا على ثماني مداليات في البطولة الخلیجیة وسبعة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، كما استطعنا تشكیل قاعدة جدیدة من الناشئین والناشئات لیكونوا نواة الاتحاد في المستقبل وعقدنا العدید من الدورات التدریبیة المتخصصة".