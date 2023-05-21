تعادل جديد لسالم عبدالرحمن في بطولة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

واصل لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، تعثره بالتعادل في بطولة «الشارقة ماسترز للشطرنج»، وذلك خلال لقائه بالجولة الثالثة مع الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف، ليرفع سالم رصيده إلى نقطتين من أصل ثلاث جولات بواقع انتصار وتعادلين، وفي لقاء الصدارة على الطاولة الأولى بين المتألقة الصينية بطلة العالم للسيدات الأستاذة الدولية الكبيرة جو وينغون، والموهبة الهندية براغا غننادا، فقد انتهى بالتعادل أيضاً، وعلى الطاولة الثانية تقاسم المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو، نقطة المباراة مع منافسه الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديسلاف كوفالييف. وفي أبرز نتائج هذه الجولة أيضاً، حقق الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، بطل النسخة الرابعة، الفوز على الأستاذ الدولي الكبيرالهندي سيثو رامان.

وفي أبرز نتائج بطولة التحدي حافظ الأستاذ الدولي الكبير السويدي سيفوك فيتالي، على صدارته بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في الجولة الثالثة على الأوزبكي الأستاذ الاتحادي خومايون بيك مراتوف. وتمكنت لاعبة نادي أبوظبي روضة السركال، من تحقيق الفوز على الكازاخستانية الدولية سلطانة موراتوفا، لترتقي إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الواعدين.