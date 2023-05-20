المرزوقي: اكتساب الخبرة هدف المشاركة للمنتخب في مونديال المبارزة للسيدات

انطلقت أمس، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة منافسات بطولة العالم للمبارزة للسيدات لسلاح الإيبيه، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم اتحاد الإمارات للمبارزة. ويمثل المنتخب ست لاعبات من مجموع 226 لاعبة تشاركن في البطولة من 47 دولة وتستمر لغاية يوم غد، ويقود المنافسات 15 حكماً دولياً.

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة المتحدث الرسمي، علي المرزوقي، أن مشاركة المنتخب في البطولة العالمية تأتي لاكتساب الخبرة، ومزيد من الاحتكاك مع المنتخبات العالمية، ولمواصلة مشوار بناء منتخب قادر على تحقيق إنجازات في المستقبل. وقال لـ«الإمارات اليوم»: استضافة بطولة العالم تعكس المكانة المميزة للإمارات في استضافة البطولات. وأضاف المرزوقي: «البطولة قوية جداً من الناحية الفنية، وهدفنا أن تتمكن لاعبات المنتخب من تقديم مستوى جيد في المنافسات والاستفادة من فرص الاحتكاك المتاحة مع بطلات العالم، ومواصلة الارتقاء بالمستوى الفني بشكل تدريجي وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة».

وتابع: «رغم خسارة لاعبات المنتخب وتوديع دور المجموعات، إلا أن أغلب لاعبات المنتخب قدمن أداء فنياً طيباً، ونتطلع الآن إلى أن يقدمن أداء أكثر جودة في منافسات الفرق، ونحن في اتحاد المبارزة راضون عنهن ونطمح لمستويات أفضل في المشاركات المستقبلية».

226

لاعبة من 47 دولة يشاركن في بطولة العالم المستمرة حتى يوم غد.