انتهاء مهمة المدرب بيتزي مع الوصل

أعلن رئيس مجلس إدارة الوصل أحمد الشعفار عدم استمرار المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مع "الإمبراطور"، كاشفا عن رغبة النادي بعدم تجديد عقده بعدما قاد "الأصفر" لمدة موسم واحد.

وقال الشعفار لقناة أبوظبي الرياضية إن بيتزي لن يستمر مع الوصل في الموسم المقبل، لافتاً إلى أن تقييم المدرب الأرجنتيني جيد ولكن متطلبات الاحتراف تستوجب التغيير، مؤكداً على انتهاء العلاقة بين الطرفين في ختام موسم 2022-2023، والذي لم ينجح فيه بيتزي في قيادة الوصل لإحراز أي من ألقاب بطولات الموسم. وكان الوصل قد تعاقد مع بيتزي 55 عاماً في 29 يونيو 2022 لمدة موسم واحد، خلفا لنظيره البرازيلي أودير هيلمان.