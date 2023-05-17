«ماسترز الشارقة للشطرنج» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة الشارقة الدولية «ماسترز»، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر لمدة أسبوع بمشاركة كبيرة من أبطال العالم وحاملي الألقاب، يتقدمهم نجم المنتخب الوطني سالم عبدالرحمن للمنافسة على جوائز البطولة البالغة قيمتها 60 ألف دولار.

كما يتقدم المشاركون على لائحة التصنيف الدولي للبطولة الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو (2734) والأستاذ الدولي الهندي الكبير جوكيش (2732)، والأستاذ الدولي الهندي الكبير فيديت سانتوش (2731) والأستاذ الدولي الصيني الكبير يو يانغ جي (2729) والأستاذ الدولي ساجيليوف سنان (2712 ) والأستاذ الدولي الأميركي الكبير نيمان هانز (2708) والأستاذ الدولي الأميركي الكبير روبسون راي (2704)، والأستاذ الدولي الهندي الكبير ارجون ريجييسكي (2701).

وتُقام بالتزامن مع بطولة الشارقة ماسترز هذا العام بطولة التحدي التي سيشارك فيها 66 لاعباً دولياً بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، وكذلك ينظم النادي ولأول مرة بطولة الفيوتشر الأولى للشطرنج بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة.

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عمران عبدالله في تصريحات صحافية: إن «النسخة الحالية من بطولة الشارقة ماسترز تعتبر الأقوى لأنها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام هو 2619 نقطة، ما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم على مدار تاريخ البطولات الشطرنجية الدولية المفتوحة ونسبة لعدد اللاعبين المشاركين».

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لاعباً دولياً يشاركون في بطولة التحدي لتطوير التصنيف الدولي وزيادة الخبرة للاعبين المواطنين.