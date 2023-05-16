220 من أذكياء العالم يتنافسون على لقب «دولية الشارقة ماسترز»

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، من 64 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة، التي تنطلق غداً وتستمر لمدة أسبوع بإجمالي جوائز 60 ألف دولار.

وعقدت اللجنة المنظمة برئاسة نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور خالد بن حميد القاسمي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل البطولة، وقال الدكتور خالد بن حمد القاسمي: «إن النسخة الحالية من البطولة تعتبر واحدة من أهم البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من خبرة هؤلاء اللاعبين الكبار».

وأضاف أن «نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل أبطال العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الغراند بري للرجال والسيدات وبطولة نجوم العالم والنسخ السابقة لبطولة الماسترز».