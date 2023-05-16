هيئة الرياضة تطلق حملة «ارفض المنشطات»

أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة لمكافحة المنشطات تحت شعار «ارفض المنشطات»، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الطب الرياضي 2023 الذي انطلق السبت الماضي واختتمت فعالياته، أول من أمس، بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار: «تحرص الهيئة على تضافر الجهود والعمل مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في الدولة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة».

وأضاف عبدالغفار: «تأتي مشاركة الهيئة في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي كشريك استراتيجي لدعم المؤتمر في إطار الاهتمام بمجال الطب الرياضي باعتباره إحدى ركائز تنمية القطاع الرياضي، لتعزيز الوعي الصحي لدى الرياضيين، انسجاماً مع التوجهات الحكومية والخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع الرياضي».