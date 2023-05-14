فرنسا تشهد اليوم انطلاق النسخة الـ 30 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

تنطلق اليوم سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، في مضمار لونغشامب في العاصمة الفرنسية باريس، في أولى محطاتها العالمية التي تقام ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسية»، والتي تعد افتتاحية السباقات الكلاسيكية العريقة في فرنسا والعالم. ويتضمن الكرنفال الإماراتي - الفرنسي 10 أشواط، من بينها شوطان للجينز، وشوط لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ويتنافس على لقب الكأس مجموعة من أقوى وأفضل الخيول لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الأولى، بمجموع جوائز 100 ألف يورو، بمشاركة 10 خيول، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا. ويقف في طليعة المرشحين الجواد عابس لـ(وذنان ريسينغ)، ويشرف على تدريبه ألبان دي ميول، والفارس ميكائيل برزالونا.

كما تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول في العالم نحو انطلاق سباقات «الإمارات جينز الفرنسية للمهور والمهرات» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، وذلك بمجموع جوائز مليون و200 ألف يورو.

ويشهد سباق «الإمارات جينز الفرنسي للمهور» مشاركة 10 خيول في صراع التحدي لأفضل مهور العالم، الذي يقام لمسافة 1600 متر، بعمر ثلاث سنوات وبجوائز هي الأغلى بقيمة 650 ألف يورو للفئة الأولى، وذلك على مضمار لونغشامب، في واحدة من أقوى مواجهات سباقات الخيل العالمية، كما ستشارك 10 خيول في سباق «الإمارات جينز الفرنسي للمهرات»، الذي يقام لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وذلك بقيمة جوائز 550 ألف يورو.