500 طبيب ومختص يشاركون بالمؤتمر الطبي الرياضي في دبي

يُشارك 500 طبيب ومختص في الطب الرياضي وإعادة التأهيل من 30 جنسية مختلفة، في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي وتستضيفه «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» بالمدينة الطبية في دبي، والذي يُقام اليوم وغداً، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتقدم المتحدثون في جلسات وورش عمل المؤتمر: البروفيسور كيرستي إليوت سيل وستايسي سيمز، وسارة سيغموند سدوتير (بطلة العالم السابقة في الكروس فيت)، والدكتور كريغ تاننر من أستراليا والدكتور جون ماكلين والسيد كريس بومان من المملكة المتحدة والبروفيسور موشي دوداي من إسرائيل، وفي الرياضة النسائية البروفيسورة كيرستي اليوت سيل والدكتورة رحيلة باتي من المملكة المتحدة، والدكتورة ستيسي سيمس من نيوزيلندا، والدكتورة نصرة الهاجري من الإمارات ولمى بصري من السعودية.

وقال رئيس جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله الرحومي، إن برنامج المؤتمر يتضمن 40 محاضرة وورشتي عمل يقدمها 43 متحدثاً في 13 قسماً مختلفاً من مجالات الطب الرياضي، إذ يُقام في اليوم الأول سبع جلسات وورشتا عمل إذ ستكون الجلسة الأولى مخصصة لطب كرة القدم، والثانية لأداء رياضيي النخبة، فيما ستكون الجلسة الثالثة مخصصة لإصابات الكتف وتطوير عضلاته، وتهتم الجلسة الرابعة بحركة وإصابات الكوع.

وتتواصل الجلسات في اليوم الأول وكذلك الجلسات الست في اليوم الثاني لتسليط الضوء على حركة وعضلات وإصابات بقية أجزاء الجسم التي تستخدم في مختلف الرياضات، وأنجح الطرق لتشخيص الإصابات وعلاجها.

وأضاف الرحومي في تصريحات صحافية، أن «دور الطب الرياضي لا يقتصر على علاج الرياضيين وتطوير أداء اللاعبين وحسب بل يُعد مصدراً اقتصادياً مهمًا كون الطب الرياضي يعد مجالاً سريع النمو في جميع أنحاء العالم، يشمل مجموعة من الأفرع الطبية، من ضمنه جراحة العظام، التأهيل الحركي، أمراض القلب، التغذية، الأعصاب وعلوم الجينات وغيرها».

وأكمل: «بلغت قيمة سوق الصناعات الدوائية والعلاجية في الطب الرياضي عالمياً 10.93 مليارات دولار أميركي في عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 21.86 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032 مما يجعلها من الصناعات العلاجية الضخمة في العالم، والتي تهدف الجمعية إلى تطويرها في الدولة مع شركائها المختلفين».

أرقام من المؤتمر:

40 محاضرة في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي.

ورشتا عمل سيتم تنظيمهما خلال المؤتمر.

43 متحدثاً في المحاضرات والورش.

13 قسماً مختلفاً من مجالات الطب الرياضي.