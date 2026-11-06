120 باحثاً يشاركون في «المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء 2026» بجامعة الإمارات

اختُتمت، أمس، في جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال «المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء» (NSSTC2026)، الذي انطلق، أمس، بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 120 باحثاً ومتخصصاً من مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بالدولة، واستهدف تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم التوسع الأكاديمي في مجالات الفضاء.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور إلياس محمد فرنيني، إن هذا الحدث يُعقد دورياً كل سنتين بالتنقل بين جامعات الدولة ليُشكّل منصة جامعة للخبراء والباحثين، وأوضح أن النسخة الحالية شهدت عرض 55 ورقة علمية موزعة على جلسات صباحية ومسائية، لافتاً إلى أن طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) شكّلوا أكثر من 50% من إجمالي الأوراق البحثية المقدمة، ما يعكس تمكين الكوادر الطلابية الشابة وإشراكها الفاعل في البحث العلمي، وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 أن ترسي دعائم دور محوري ورائد عالمياً، حيث تأسست أكثر من 170 مؤسسة علمية وفضائية بالدولة، ما يفتح آفاقاً واسعة للفرص الوظيفية وتوظيف المخرجات الأكاديمية.

وتحدث عن النجاحات الوطنية المتلاحقة، وفي مقدمتها مشروع «مسبار الأمل» إلى المريخ، منحت الإمارات بصمة متميّزة وتأثيراً علمياً مسموعاً على المستوى الدولي، متجاوزة في نشاطها دولاً سبقتها بعقود في تأسيس وكالات الفضاء.