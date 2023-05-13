3 سيناريوهات تحدد «الشكل القانوني» لاتحاد الكرة بعد استقالة راشد بن حميد

كشف قانونيان لـ «الإمارات اليوم» أن الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة يوم غد سيبحث ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة لتحديد الشكل القانوني لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك في أعقاب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد. أولها أنه وفقا للمادة 101 من النظام الأساسي، سيتم تكليف النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي برئاسة اتحاد الكرة مؤقتا، وثانيها يتمثل في أن يتقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالات جماعية خلال الاجتماع المرتقب، ثم الخطوة الثالثة بأن يتم عقد جمعية عمومية تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد حتى تنظيم انتخابات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال رئيس هيئة التحكيم الرياضي السابق في اتحاد الكرة الدكتور يوسف الشريف أنه «بعيدا عن الشكل القانوني فإن استقالة رئيس الاتحاد تنم عن استقالة مجلس الإدارة كاملا، وبالتالي فإن ما سيحدث هو تشكيل لجنة مؤقتة تقوم بتسيير أعمال اتحاد الكرة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، خلال شهر، بعد استقالة رئيس الاتحاد وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد»، مشيرا إلى أنه يمكن للمجلس الحالي أن يستمر فيه نائب رئيس الاتحاد بتسيير أعمال الاتحاد.

وبخصوص منح «العمومية» المجلس الحالي حق الاستمرار حتى انتهاء دورته في 2024، قال إنه «لا يوجد نص قانوني في هذا الخصوص، كون استقالة رئيس الاتحاد تفترض أيضا استقالة مجلس الإدارة الذي شكل قائمته في الانتخابات، وحتى في حال منحت الجمعية العمومية هذا المجلس الحالي فترة مؤقتة، فإنها ستدعو لاحقا إلى انتخابات لتشكيل مجلس جديد».

من جانبه أوضح عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة عبدالله القاضي أن الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة غدا سيكون برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد وهو عبدالله ناصر الجنيبي، وفقا لنص المادة 101، على أن يدعو الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية. وأكد أنه في ديسمبر 2019 تقدم رئيس الاتحاد السابق مروان بن غليطة بالاستقالة من رئاسة الاتحاد وتبعه أعضاء مجلس الإدارة باستقالات جماعية، قبل انتهاء دورة المجلس حينها، وتم طبقاً لنص المادة «151» من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية قررت حينها خلال الاجتماع الطارئ، تشكيل لجنة مؤقتة لاتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وضمت اللجنة المؤقتة 10 أعضاء، وقامت هذه اللجنة بدورها بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية تم على إثرها انتخاب المجلس الحالي.

وأعلن أمس اتحاد كرة القدم عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم غد لمناقشة المستجدات الخاصة باستقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، وينتظر أن يتم خلال الاجتماع اختيار أحد نائبي رئيس الاتحاد لتولي رئاسة الاتحاد خلال فترة مؤقتة حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تقوم باختيار رئيس جديد بالانتخاب. ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تحديد موعد الجمعية العمومية. يذكر أن نائبي رئيس الاتحاد هما النائب الأول عبدالله ناصر الجنيبي، والنائب الثاني يوسف حسين السهلاوي.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي تولى رئاسة اتحاد الكرة يوم 27 يناير من العام 2020، والتقى أمس منتسبي اتحاد الكرة من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين، بحضور أمين عام الاتحاد محمد بن هزام. وأشاد بجهودهم خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تطور العمل الإداري والارتقاء به للأفضل، مشيداً كذلك بدور الأمانة العامة. بدوره تقدم محمد بن هزام بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده الكبيرة لخدمة كرة القدم الإماراتية، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، حيث تم اختيار الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

راشد بن حميد نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائباً للرئيس. وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي على هذه الثقة الغالية، مع تقديم الشكر والتقدير إلى محمد المحمود على جهوده الحثيثة طوال فترة تواجده باللجنة. وستعقد اللجنة الأولمبية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة في 24 الجاري للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي.