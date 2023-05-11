نادي أبوظبي لرفع الأثقال يضم لاعبة المنتخب فاطمة ناروئي

أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال انضمام فاطمة بجيت ناروئي (21 عاماً)، لاعبة المنتخب الوطني وصاحبة الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا 2020، حيث انتظمت اللاعبة في التدريبات مع فريق السيدات بالنادي تحت إشراف المدرب أفيناش باندو.

وتمارس فاطمة اللعبة منذ 4 سنوات، وسبق لها تمثيل نادي الاتحاد بدبي بجانب المنتخب الوطني، وبحسب بيان صحافي للنادي يأتي ضمها إلى "أبوظبي لرفع الأثقال" في إطار سياسة النادي لتعزيز صفوفه باللاعبين واللاعبات من المواطنين بجانب المحترفين، وبناء قاعدة قوية قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.

وأبدت فاطمة سعادتها بالانضمام إلى النادي، وبالتدرب تحت إشراف مدرب عالمي في اللعبة، وعبرت عن شكرها لإدارة النادي على ثقتها في شخصها ومنحها الفرصة لتكون ضمن لاعبات "أبوظبي لرفع الأثقال"، وقالت: إن التدرب المستمر تحت إشراف مدرب كبير وبجانب لاعبات ولاعبين أصحاب قدرات عالية، يفيدني كثيراً ويساعدني على التطور في اللعبة التي أحببتها منذ سن مبكرة قبل أن أمارسها بشكل ثابت، وأنا سعيدة وفخورة بالانضمام إلى النادي الذي أتطلع للفوز معه بالبطولات ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الخارجية.

يذكر أن فاطمة انضمت إلى النادي بعد خضوعها لتجارب أداء اجتازتها بنجاح، حيث يركز النادي على استقطاب المواهب في اللعبة من الإناث والذكور واختيار الأفضل وضمهم للنادي ضمن فرقه للمراحل السنية المختلفة.