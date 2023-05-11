8 مدربين مهددون بالرحيل من دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق مباريات الجولة الختامية لدوري أدنوك للمحترفين اليوم بإقامة ثلاث مباريات تجمع الجزيرة مع اتحاد كلباء، وخورفكان مع الوصل، والنصر مع الشارقة، وتتواصل غداً بثلاث مباريات تجمع الوحدة مع بني ياس، والعين مع البطائح، ودبا الفجيرة مع الظفرة، وتختتم بلقاء التتويج الذي يجمع شباب الأهلي مع عجمان، بينما مع نهاية المسابقة يواجه أغلبية المدربين في أندية الدوري خطر الرحيل عن البطولة عقب نهاية الموسم.

ويعد مدرب عجمان الصربي غوران، ومدرب اتحاد كلباء الإيراني فرهاد مجيدي هما الوحيدان اللذين ضمنا الاستمرار في الموسم المقبل، خصوصاً أن «البرتقالي» تعاقد مع غوران بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، كما أعلن «النمور» بشكل رسمي في أبريل الماضي عن تمديد عقد فرهاد مجيدي لمدة موسم إضافي.

في المقابل لم تحسم الأندية التي تحتل المراكز السبعة الأولى في لائحة ترتيب الدوري مصير مدربيها بالنسبة للموسم المقبل، إذ يتقدّم القائمة بطل الدوري شباب الأهلي الذي استعاد الدرع بعد غياب سبع سنوات تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ولكن رغم ذلك لم يتم حسم مستقبل مدرب موناكو والهلال السابق، بشأن استمراره مع «فرسان دبي» في الموسم المقبل من عدمه.

وينتهي عقد جارديم مع شباب الأهلي عقب نهاية الموسم، وارتبط اسمه بتلقيه عروضاً من النصر السعودي وفنربخشة التركي، بينما يسعى «فرسان دبي» إلى الاحتفاظ بخدماته عقب النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى العين الذي ينتهي تعاقده مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف بنهاية الموسم، إذ استمر موقف المدرب غامضاً على مدار الموسم بسبب ترشيحه لتدريب منتخب أوكرانيا، بينما مع خسارة «الزعيم» للقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، أصبح ريبيروف مرشحاً بقوة لمغادرة الفريق.

من جهته استقر الوحدة على التعاقد مع مدرب جديد منذ إقالته للمدرب الإسباني مانويل خيمينيز وطاقمه في مارس الماضي، على أن يتولى المدير الفني لأكاديمية النادي، أرنو بويتنويغ حتى نهاية الموسم، إلى حين الاستقرار على هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

أما الوصل فرغم الموسم الجيد الذي قدّمه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، فإن مدرب تشيلي السابق لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إدارة «الإمبراطور» بشأن تمديد عقده، ليتجه «الفهود» للتعاقد مع مدرب جديد.

وينطبق الأمر نفسه على الشارقة الذي حقق ثلاثة ألقاب تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين بفوز بألقاب كأس رئيس الدولة للموسم الماضي، والموسم الحالي، إلى جانب لقب كأس السوبر، ولكن «الملك» لم يحسم مصير «القيصر» بتجديد عقده من عدمه، إلى جانب ارتباط اسمه بأكثر من فريق داخل وخارج الدولة أبرزها الجزيرة.

من جانبه أعلن المدرب الهولندي مارسيل كايزر بشكل رسمي رحيله عن تدريب الجزيرة ليبدأ «فخر أبوظبي» رحلة البحث عن مدرب جديد، إذ ارتبط اسمه بالتعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر، لينضم الفريق إلى قائمة الأندية التي ستتعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل.

ورغم النتائج التي حققها المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري مع خورفكان بضمان «النسور» البقاء في الدوري، لم تحدد إدارة النادي قرارها النهائي بشأن الإبقاء على العنبري في الموسم المقبل، في الوقت الذي قاد فيه المدرب الكرواتي غوران توميتش نادي النصر لتجاوز أصعب مواسمه عبر تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، ولكن لم يكشف «العميد» أيضاً عن مستقبل المدرب الكرواتي.

من جهته ينتهي عقد المدرب الروماني دانيل إسايلا مع بني ياس بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن «السماوي» موقفه النهائي من الإبقاء على المدرب الذي يقود الفريق منذ 2020.

مدرّبون رحلوا

1- مارسيل كايزر (الجزيرة).

مدربون مستمرون:

1- غوران (عجمان).

2- فرهاد مجيدي (اتحاد كلباء).

• اتحاد كلباء أعلن بشكل رسمي في أبريل الماضي عن تمديد عقد فرهاد مجيدي لمدة موسم إضافي.