تأهل 3 من لاعبي المنتخب إلى الأدوار النهائية لمونديال «المواي تاي»

واصل منتخب المواي تاي تألقه ونتائجه المميزة في بطولة العالم المقامة في بانكوك بتايلاند، حيث تأهل 3 من لاعبي المنتخب للأدوار النهائية من البطولة العالمية. وانطلقت الانتصارات من قبل زينب حمادة بفوزها في نزال المربع الذهبي ضمن وزن تحت 60 كلغ على السويدية ميليا كوفيستو، كما نجح إبراهيم بلال في تحقيق فوز رائع على اليوناني بيتروس ساهو في وزن تحت 63.5 كلغ، وحقق محمد مرضي فوزاً مهماً على الفلسطيني عامر إملي في وزن 67 كلغ.

في المقابل حصد المنتخب برونزيتين عن طريق محمد التويزي الذي حالت الإصابة دون تأهله للنهائي، بجانب سلامة الجنيبي التي قدمت أداء فنياً عالياً، رغم خسارتها في وزن 75 كغم أمام المغربية خولة دكالي في المربع الذهبي لتنال البرونزية. وقال ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينغ رئيس بعثة المنتخب في تصريح صحافي، إن: المستويات الفنية التي تشهدها البطولة العالمية تعد الأقوى والأفضل من بين كل بطولات العالم في ظل مشاركة 102 دولة والتحضيرات الكبيرة للمنتخبات، والأداء الكبير من قبل نخبة أبطال العالم، معرباً عن ارتياحه الكبير للنتائج التي يحققها المنتخب ونجاحه بتأهل 3 لاعبين للأدوار النهائية والحصول على برونزيتين، ما يعتبر مكسباً مهماً في المرحلة الحالية.