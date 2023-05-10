الوصل يفوز ببرونزية النخبة العربية للناشئين

فاز فريق الوصل للناشئين بالمركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة كأس النخبة العربية لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا وجرت منافساتها في نادي النصر، بمشاركة 16 فريقاً من ست دول عربية، وهم: النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة ودبي سيتي وإمباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الرياضي الجرجيسي من تونس والعربي من الكويت والمرخية من قطر.

وحصل ناشئو «الإمبراطور» على الميدالية البرونزية كأبرز إنجاز للأندية الإماراتية المشاركة في البطولة، إذ إنه الفريق الإماراتي الوحيد الذي تأهل إلى الأدوار النهائية.

ونال فريق فرسان الأردن المركز الأول وجاء في المركز الثاني فريق الصفا اللبناني، بينما حصل الوصل على المركز الثالث.

وتوج الفائزين خلال الحفل الختامي للبطولة، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عادل محمد شاكر.

من جهته، أكد المشرف الفني على المراحل السنية لكرة القدم في نادي الوصل حسين الشيباني أن مشاركة فريق الناشئين في «الإمبراطور» في بطولة النخبة العربية مفيد جداً للاعبين بهدف الاحتكاك بمستويات مختلفة في العديد من الأندية العربية القوية.

وقال الشيباني لـ«الإمارات اليوم» إن البطولة مقامة للاعبين تحت 15 سنة، لافتاً إلى أن الأندية المشاركة قدمت مستويات جيدة جداً.

وتوجه مشرف المراحل السنية في الوصل بالشكر إلى رئيس النادي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً على أن سموه يهتم بشكل كبير بفرق المراحل السنية في «الفهود» خصوصاً أن هذه الفرق تمثل مستقبل النادي في السنوات المقبلة، كما أشاد بالدور الكبير لإدارة الوصل واهتمامها بقطاع الناشئين لكرة القدم، مشيراً إلى أن التركيز على مراحل الفئات السنية سيخدم الفريق الأول من الجوانب كافة بدلاً من التعاقد مع لاعبين من خارج النادي إلى جانب تقديم لاعبين للمنتخبات الوطنية بما يصب في مصلحة كرة الإمارات.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن هذه البطولة جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية وجذب القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير في برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي.

• منافسات البطولة أقيمت في نادي النصر بمشاركة 16 فريقاً.