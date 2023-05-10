«أبوظبي لرفع الأثقال» يستقبل مدرب منتخب بلغاريا

زار المدير الفني للمنتخب البلغاري لرفع الأثقال أفين إيفانوف والوفد المرافق له مقر نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وقاموا بالاطلاع وتفقد صالة النادي المجهزة بأحدث المعدات الخاصة برياضة رفع الأثقال.

وكان في استقبال الوفد الضيف مدير إدارة الخدمات المساندة خليفة الزعابي، والمدير الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال أفيناش باندو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية نادي أبوظبي لرفع الأثقال لفتح فرص تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع أبطال عالميين لهم باع طويل في رياضة رفع الأثقال والمشاركة في البطولات الدولية.

وذكر بيان صحافي: «تعتبر الزيارة ذات أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الدولية بين نادي أبوظبي لرفع الأثقال ورياضيي المنتخب البلغاري والعمل على تنظيم البطولات الدولية وتعزيز مكانة الإمارات في مجال رياضة رفع الأثقال وتطوير الرياضيين الموهوبين».

الجدير بالذكر أن أفين إيفانوف حصل على أربعة ألقاب أولمبية منذ عام 1992 وخمس بطولات أوروبية.