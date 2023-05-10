الأميركية شيلسي: جمال الإمارات يلهمني للتألق في «مونستر جام»

أبدت المتسابقة شيلسي فانكليف سعادتها بمشاركتها في بطولة مونستر جام في أبوظبي يومي السبت والأحد المقبلين، لافتة إلى أن جمال دولة الإمارات يلهمها للتألق في مسابقة الشاحنات العملاقة.

وقال شيلسي فانكليف لـ«الإمارات اليوم» إنها متحمسة جداً للمشاركة في البطولة، وقال: «متشوقة أن أشاهد الأجواء المثيرة في فعالية مونستر جام في أبوظبي، خصوصاً أن دولة الإمارات جميلة جداً وإلى جانب المشاركة في البطولة، أرغب في الاستمتاع بجمال الدولة والتعرف على ثقافتها الغنية وتجربة أطباقها التقليدية»

وتحدثت المتسابقة الأميركية عن سر شغفها برياضة السيارات، وقالت: «أحببت منذ طفولتي تجارب السرعة والتشويق، لذا اعتادت عائلتي على اصطحابي إلى حلبة السباق أسبوعياً، ما زاد عشقي لقيادة السيارات وبدأت بالمشاركة في السباقات وأنا في سن الثامنة، وأصبحت السباقات محور حياتي منذ ذلك الحين».

أما عن قيادتها للشاحنات العملاقة، قالت: «أمتلك خبرة واسعة في سباقات الدراغ ريس، حيث تتنافس مع سائق آخر للوصول أولاً إلى خط النهاية، بينما تختلف قيادة شاحنات مونستر جام بشدة عن سيارات السباق، لأنها مزودة بتقنية التوجيه الخلفي ويتم قيادتها ضمن مضمار ترابي، ما يزيد في صعوبة القيادة، كما اضطررت لتعلم تقنيتي التوجيه المعاكس والالتفاف عند المنعطفات».

وأضافت: «أعتقد بأن التحدي الأكبر هو خوض منافسات بهذه القوة، خصوصاً مع المواهب المميزة والخبرة الطويلة التي يتمتع بها السائقون الآخرون في هذا النوع من السباقات، كما أجد صعوبة في مجاراة إيقاع المنافسة بصفتي سائقة مبتدئة، ولكنني أكتسب مزيداً من الخبرة بمرور الوقت بفضل الدعم المتواصل من باقي السائقين المشاركين في الجولة».

وعن صعوبة قيادة السيارات العملاقة بالنسبة إلى السيدات، قالت: «أحببت جميع سباقات السيارات وتابعتها بشغف منذ طفولتي، ما عزز ثقتي بقدرتي على مضاهاة أداء السائقين الذكور أو حتى التفوق عليهم، ويحفزني ذلك أيضاً للنجاح في هذه الرياضة التي يغلب عليها الطابع الذكوري».

أما بالنسبة إلى طريقة استعدادها للمسابقة، قالت: «عادةً ما أقوم بالسير في حلبة السباق والتعرف عليها قبل انطلاق الفعالية والتفكير بالقفزات المميزة التي سأنفذها في البداية، وأقضي وقتي بالاسترخاء في غرفة تغيير الملابس في الفترة بين حفل التعارف والفعالية لأحظى بالراحة قبل قيادة سيارتي، حيث تتيح لي هذه الطقوس تقديم أداء مميز أمام الجمهور».

وختمت قائلة: «لطالما حلمت بأن أكون سائقة شاحنة مونستر جام ناجحة، ما يشجعني على المضي قدماً وتحقيق حلم طفولتي، وأدعو السائقات إلى المثابرة وعدم الاستسلام حتى تحقيق طموحهن والنجاح كسائقات محترفات».