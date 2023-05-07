حمدان بن محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان مجلس إدارة اتحاد المصارعة بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحه – أبوظبي رئيس مجلس الإدارة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وطلال الهاشمي، وعبدالرحيم البطيح النعيمي والدكتور زياد صالح، وموزة آل علي، وسلطان الكتبي.

وتم خلال الزيارة مناقشة آخر مستجدات وخطط الاتحاد، أبرزها تسجيل لعبة «المطارحة» وحصولها على الإعتراف الرسمي كإحدى أنواع المصارعة التقليدية الإماراتية من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة وإدراجها على موقعهم الإلكتروني وذلك سعياً للحفاظ على موروث التراث الإماراتي مع تطوير كافة اللوائح المنظمة للعبة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تنظيم أول بطولة مصارعة رسمية «بطولة كأس رئيس الدولة» خلال العام الحالي في إماره أبوظبي.

وناقش الاتحاد أيضاً الخطط التطويرية لنشر اللعبة محلياً وعالمياً والتركيز على أهمية دور لعبة المصارعة في تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة اللعبة مع العمل على تحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحه – أبوظبي، ورئيس مجلس اتحاد الإمارات للمصارعه، أنه سيتم تطوير استراتيجية شاملة للخمسة سنوات القادمة وسيتم توفير مراكز تدريبية مهيأه لهذه الرياضه مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل بجدية لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم وضعها لتعزيز مكانه الدوله محلياً وعالمياً في هذا الشأن.

يـذكر أن اتحاد المصارعة تم إشهاره في الخامس من يناير عام 2023، من قبل الهيئة العامة للرياضة بالقرار رقم 5 لسنة 2022.