60 متسابقاً يجدفون في «جزر دبي»

تستضيف شواطئ «جزر دبي» التابعة لشركة نخيل، اليوم، منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الخامسة من بطولة الإمارات 2022-2023)، التي ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي 2022-2023.

وأكلمت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لإقامة الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث سيتابع رواد شواطئ جزر دبي عن كثب في موقع الفعاليات اليوم متعة التنافس بين 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون ستة أندية وفرق منضوية في نشاط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.