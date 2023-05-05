الأهلي يهزم بيراميدز ويحتفل بـلقب "السوبر المصري" الـ13 في أبوظبي

احتفل فريق الأهلي المصري اليوم على أرض الإمارات بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بهدف لصفر في مباراة استمرت لشوطين إضافيين، وأقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويُدين الأهلي بهذا الفوز، إلى لاعبه التونسي علي معلول، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة "96".

وحضر المباراة وتوج فريق الأهلي بكأس السوبر، المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، وحضر أيضا المباراة، سفير مصر في الإمارات شريف عيسى ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري، وعدد من المسؤولين.

وبدأ الأهلي المواجهة بصورة أفضل عن بيراميدز، فكان الطرف المُسيطر على مناطق اللعب، ولكن كان ينقصه الفاعلية الهجومية في الثلث الأخير من ملعب المنافس. وأخذت المواجهة منحنى أخر بعد 15 دقائق، حين بدأ بيراميدز يُشارك الأهلي في اللعب ونجح بفضل التحول الهجومي، أن يُهدد مرمى محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، كان أخطرها تسديدة أحمد توفيق. وكانت أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول ضربة ثابتة سددها علي معلول لكن تصدى لها ببراعة حارس بيراميدز.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، وكان الأهلي الأخطر في مرات عدة، منها فرصة مهمة لأحمد عبدالقادر، بجانب تألق حارس الأهلي الشناوي للتصدي في محاولات عدة من لاعبي بيراميدز.