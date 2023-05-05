مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 21 يونيو المقبل

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وذلك في الفترة من 21 إلى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي، وذلك لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية.

ويضم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات، منها العرض التفاعلي interactive consumer show، وبطولات الرياضات الرقمية الإقليمية، وتحديات المؤثرين، ومؤتمر الأعمال لتحفيز الأفكار، وفعالية لتعزيز التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب قمة GameExpo التي تدعمها PG connects، والتي ستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع في المنطقة، بهدف تعزيز صناعة الألعاب وضمان نموها، إضافةً إلى إطلاق Play Beyond، وهو الحدث الذي يعقد للمرة الأولى، ويجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في مكان واحد.

ومن المقرر أن تكون الدورة الثانية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2022، أكبر من حيث المساحة والمشاركات، وذلك بالاعتماد على نجاح دورة العام الماضي، وسيتم تخصيص مساحة أكبر من «جيم إكسبو» GameExpo للاعبين، وكذلك إطلاق نسخة محدثة من قمة GameExpo لصناعة الألعاب على مستوى العالم، لتضم عدداً أكبر من المتحدثين الدوليين، إضافة إلى تنظيم جلسات مشتركة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتكون فرصة لكل المهتمين للإطلاع أكثر على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، وليحظى المهرجان بمكانته كواحد من أبرز الأحداث الإقليمية الرائدة عالمياً في هذا المجال، مثل Gamescom،G-Star وChina Joy.

من جهة أخرى، يوفر البرنامج التفاعلي التعليمي لطلبة المدارس والجامعات منصةً واعدة لمعرفة كيف يمكن للألعاب والرياضات الرقمية رعاية الموهوبين، وتبادل الخبرات، وزيادة الوعي بالمسارات المهنية المستقبلية المبتكرة للجيل المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء باستضافة الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت في العام الماضي، حيث يسهم المهرجان في تعزيز مكانة دبي كأفضل مركز إقليمي للرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويأتي استضافة دبي لهذا المهرجان في إطار النمو الذي تشهده هذه الألعاب في المنطقة، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نمواً على مستوى العالم».

وأضاف الخاجة: «نأمل من خلال مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، أن يحقق المزيد من النجاح، لاسيما أنه أصبح من الأحداث التي يترقبها الجمهور سنوياً، كما أنه يسمح للشركات المتخصصة في الترفيه التفاعلي والألعاب الرقمية بالإبداع من خلال توفير محتوى مبتكر وممتع، الأمر الذي يتيح لعشاق الرياضات الرقمية من كل أنحاء العالم الاستمتاع بتجارب استثنائية ومشوقة. وستسهم الدورة الجديدة من المهرجان في الارتقاء بهذا القطاع الواعد، وكذلك الاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق، لإلهام الموهوبين الواعدين من الجيل الجديد».

المهرجان يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الرقمية على مدار العام.

يستقطب المهرجان مشاهير الرياضات الرقمية وقادة القطاع والمطورين والمبدعين.