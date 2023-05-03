«بيكاسو» يظفر بكأس الشيخة فاطمة للخيول العربية

توّج الجواد «بيكاسو» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة ستيف هيلين، بطلاً لسباق «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة»، أول من أمس، بمضمار وارجيم البلجيكي، ضمن فعاليات النسخة الـ15 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واجتذب السباق، البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية قدرها 10 آلاف يورو، وجاء السباق مثيراً وحافلاً بالندية والتكافؤ، بحضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وفي السياق نفسه، ظفر المهر «هاشم»، للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بسباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري أيشا لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، برعاية المهرجان العالمي، الذي شارك فيه 14 خيلاً عربياً أصيلاً في سن أربع سنوات فما فوق بمضمار داكس الفرنسي.