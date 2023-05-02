بن درويش: «الروزنامة» تمنع تطبيق الذهاب والإياب في كل مباريات الكأس

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، إن هناك أسباباً عدة وراء النجاح الكبير الذي حققته مسابقة كأس رئيس الدولة، من بينها تعاون الجميع، فضلاً عن تغيير بعض الأمور التطويرية الخاصة بالمسابقة، وإلغاء النظام السابق المتعلق بإقامة مباريات البطولة في ملاعب محايدة، وإقامة المباريات في ملاعب الفرق المستضيفة، إذ يعد أبرز عوامل نجاح البطولة، وكان له أثر كبير في عملية الحضور الجماهيري، إضافة إلى إعطاء الفرصة لكل الأندية للمشاركة.

وأضاف أحمد يوسف بن درويش لـ«الإمارات اليوم»: «لا نفكر حالياً في إقامة مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، باستثناء مباراتي الدور نصف النهائي، نظراً لوجود ضغط في روزنامة المسابقات المحلية».

وأكمل: «نحن في اتحاد الكرة ولجنة المسابقات سنقوم بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي بعقد ورشة عمل مع الأندية، وذلك لتقييم كل الأمور الخاصة ببطولة كأس رئيس الدولة، وكذلك المسابقات الأخرى التي ينظمها اتحاد الكرة، وذلك للوقوف على أي سلبيات أو أي أمور أخرى، ومستعدون كذلك في اتحاد الكرة لتطبيق أي شيء أو أي نظام يمكنه أن يسهم في تطوير البطولة، والكل تابع نجاح المباراة النهائية في النسخة الأخيرة».

وشهدت المباراة النهائية الأخيرة التي جمعت بين فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي حضوراً جماهيرياً كبيراً، بلغ نحو 36 ألف مشجع، واستمتع الكل بهذا الحدث، علماً أن المباراة انتهت بفوز الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية 13-12، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبخصوص الاهتمام الكبير الذي وجدته مسابقة كأس رئيس الدولة من قبل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بتوفير كل أسباب النجاح لها، أكد رئيس لجنة المسابقات أن هذا الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به البطولة يرجع لكونها أهم بطولة بالنسبة لهم في اتحاد الكرة، مشدداً على أهمية إعطاء هذه البطولة الاهتمام الكامل والخاص، وذلك بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أنهم في لجنة المسابقات توفقوا في هذا الأمر من خلال النجاح الكبير الذي ظلت تحققه البطولة.

وبشأن الرسالة التي يمكن أن يوجهها إلى الجميع في هذا الخصوص، أكد أحمد بن درويش أنه يتقدم بالشكر إلى كل الأندية وجماهيرها لتعاونها الكامل مع اتحاد الكرة في إنجاح البطولة.

وأكمل رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة: «شكر خاص إلى كل الجماهير التي ظلت تحرص على حضور مباريات البطولة، بدءاً من دور الـ32 لدعم فرقها وتشجيعها، فقد كان للحضور الجماهيري في مباريات البطولة دور مميز هذه السنة في إنجاح البطولة».

اتحاد الكرة مستعد لتطبيق أي نظام يمكنه الإسهام في تطوير البطولة.