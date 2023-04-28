مجلس دبي الرياضي: الدورة العمالية حققت 10 ميزات

أسدل الستار على فعاليات «الدورة الرياضية العمالية الرابعة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا».

وتضمنت الدورة 11 لعبة رياضية، هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكت.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن الدورة العمالية أقيمت في إطار نهج وبرامج حكومة دبي على مستوى دمج مختلف فئات المجتمع، وتوفير الفرص وتنظيم الفعاليات التي تجمع العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، وتسهم في إسعادهم وتعارفهم، ومنحهم الفرصة لممارسة هواياتهم الرياضية باعتبارهم جزءاً أساسياً ومهماً من المجتمع.

وأشار البيان إلى أن «النسخة الرابعة من الدورة أبرزت 10 ميزات، عززت مكانتها ودورها في إسعاد المجتمع والتعايش بين جميع مكوناته، ومن أهم هذه الميزات التي كشفها التقرير النهائي للدورة النمو الكبير في أعداد المشاركين، الذي بلغ 35 ألفاً و576 مشاركاً، من بينهم 1643 من الإناث، بزيادة 40% في أعداد المشاركين عن النسخ الماضية».

وتصدرت الكريكت وكرة القدم وكرة السلة الرياضات الأكثر مشاركة من العمال على مدار جميع الدورات.

ووصل عدد الفرق إلى أكثر من 750 فريقاً تنافست في جميع الألعاب الرياضية التي تم إدراجها ضمن فعاليات الدورة، وأسهمت 257 شركة بمشاركة منتسبيها في البطولات المختلفة التي وصلت إلى 20 بطولة متنوعة، وتمت إضافة رياضات جديدة إلى الدورة، هي البادل والكبادي، كما أدار المنافسات 154 حكماً، وأقيمت البطولات على 73 ملعباً متنوعاً في 15 موقعاً رياضياً و11 سكناً عمالياً استضاف الفعاليات، وقضى المشاركون 1060 ساعة، بمعدل 265 يوماً على مدار العام في ممارسة الرياضة خلال الفعاليات الرياضية ضمن البيئة العمالية، وكانت شركات دلسكو ودبي القابضة واينوك ودتكو والغرير لصناعة المواد الغذائية هي الأكثر استضافة للفعاليات الرياضية.