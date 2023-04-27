الهولندي دافيدز وطارق أحمد يشاركان في بطولة «فوت فولي»

تستضيف دبي 15 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة خلال نهاية الأسبوع الجاري، بينها أربع بطولات دولية، تتصدرها البطولة الدولية للفوت فولي يومي 28 و29 الجاري في فندق «جي بي آر هيلتون جميرا دبي»، ويشارك فيها 32 لاعباً يشكلون 16 فريقاً من فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا وأميركا ورومانيا ومصر وأزربيجان وتركمانستان والبرازيل وتركيا إلى جانب الإمارات، ويتقدم المشاركين النجم البرازيلي السابق أندرسون أجويا، والنجم الهولندي السابق إدغار دافيدز، وطارق أحمد نجم فريق شباب الأهلي، وحورية الطاهري مدربة منتخب السيدات.

في جانب آخر، تتواصل فعاليات بطولة آسيا للريشة الطائرة التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في نادي النصر بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، من بينهم تسعة لاعبين من المصنفين الأوائل على العالم. وتنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتقام بطولة المدارس الدولية لكرة السلة من 28 إلى 30 الجاري في مدرسة أفليك الفرنسية بنادي النصر، وكذلك بطولة إف سي سي للملاكمة 29 الجاري في بمنطقة القوز. كما تقام السبت بطولة سترونغ لرفع الأثقال في نادي سترونغ بمنطقة القوز، ويقام سباق أبطال المجتمع للدراجات الهوائية الجبلية الأحد بحديقة مشرف، وكأس تحدي العيد للبولو الأحد، ويقام الأحد أيضاً سباق سكيتشرز الشهير للجري في ميناء راشد.