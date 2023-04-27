النمر: نهائي الكأس لا يحسم بمعطيات الدوري

اعتبر المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، أن نهائي الكأس بين العين والشارقة لا يحسم بمعطيات الفريقين في الدوري، بسبب خصوصية المباراة وأهميتها وقيمتها لدى الفريقين والجمهور.

وأضاف النمر لـ«الإمارات اليوم»: «لو كانت المباراة تحسم بمعطيات الدوري، فإن هذا الأمر يصب في مصلحة العين، كونه حالياً منتشياً، وأن فارق النقاط بينه وبين شباب الأهلي المتصدر ثلاث نقاط فقط، لكن في الوقت

ذاته العين عليه ضغوط من منافسته على لقب الدوري، في ظل خروج الأمور من يده، في المقابل نهائي الكأس بيده».

وتابع: «على صعيد الشارقة، فإنه يخوض المباراة ونتائجه في الدوري لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة، وأصبح بعيداً عن أي ضغوط، لابتعاده عن المنافسة في الدوري، وتركيزه حالياً منصب في نهائي الكأس وهذا في مصلحته».

وأشار النمر إلى أن «معطيات الدوري لا تعطي أي فريق مميزات إضافية، بينما في نهائي الكأس النسبة تكون متساوية 50% لكل فريق».

وأكد النمر أن «الفريقين يملكان أفضل اللاعبين في الدوري، مثل ألكاسير وكايو لوكاس ودجانيني، بجانب عثمان كامارا ولوان بيريرا في الشارقة، في حال كانوا في يومهم في هذه المباراة، وعلى صعيد العين، فإن هناك كلاً من لابا كودجو، الذي يعد الورقة الرابحة، بجانب بندر الأحبابي، وسفيان رحيمي وإيريك».