مهرجان أندية دبي يختتم موسم البراعم بمشاركة 600 لاعب

اختتمت فعاليات مهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت ثماني سنوات، الذي نظمته شركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للموسم الرياضي 2022-2023، وشارك فيه أكثر من 600 لاعب من أندية دبي الأربعة. ويأتي المهرجان في إطار دعم برامج استقطاب المواهب الرياضية وتطوير البراعم والناشئين. وأقيم على أربع مراحل في أندية دبي (النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا)، شارك خلالها اللاعبون في مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية. وحضر ختام المهرجان عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي حتا، إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور.

ويأتي تنظيم المهرجان بهدف تقديم الدعم الفني لشركات كرة القدم، لتطوير منظومة البرامج الموجهة للبراعم، وجعل بيئة أندية دبي جاذبة للبراعم، واكتشاف المواهب في سن مبكرة من أجل رعايتهم.