محمد إسحاق: مواصلة التدريب وتنمية المهارات يمهد لصناعة لاعب تايكواندو مميز

وصف المحاضر والحكم الدولي في رياضة التايكواندو محمد إسحاق، لاعب التايكواندو بأنه الأكثر حاجة إلى النصائح الفنية والبدنية لتطوير نفسه قياساً ببقية الرياضات الفردية لكون التايكواندو رياضة تمتاز بكثير من التقنيات الفنية والبدنية، ولكونها رياضة أولمبية، فإنها تتطور من سنة لأخرى مع زيادة قيمة التنافس بين اللاعبين، ما أسهم في أن يظهر لاعبون مميزون من سنة لأخرى، وهو ما أسهم في تطور اللعبة بشكل كبير ومميز خلال السنوات الماضية، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاعبين واللاعبات الذين يمارسون رياضة التايكواندو على مستوى العالم.

وقال المحاضر والحكم الدولي محمد إسحاق لـ«الإمارات اليوم»: «مواصلة التدريب وتنمية المهارات والاحتكاك يمهد للاعب تايكواندو مميز، كما أن تنظيم أقوى وأفضل البطولات الرياضية في التايكواندو مهد إلى بروز مدربين ومحكمين مميزين على مستوى العالم، وأن التحديثات الفنية التي شهدتها اللعبة أسهم في نشر ثقافة ممارسة التايكواندو وقاد إلى استقطاب لاعبين مميزين كثيرين لممارستها».

وأضاف: «حكام رياضة التايكواندو في العالم يعتبرون العمود الأساس للعبة، إذ أسهموا في نجاح أكبر البطولات، إذ مكن المستوى المتميز لحكام اللعبة من إدارة المنافسات بكفاءة واقتدار، وهو ما أسهم في ارتفاع المستوى الفني».

وتابع: «على اللاعبين عند النزالات، أن يبذلوا أفضل ما عندهم من مهارات فنية، ولا يفكرون في الفوز أو الخسارة، بل في تقديم أفضل العطاء للوصول للهدف المنشود».

النصائح الـ 7

1- لابد من الاستمرار في التدريب، كون التايكواندو رياضة فردية تهتم بتقوية المهارات الفنية.

2- الاستمتاع بممارسة التايكواندو كرياضة وكأسلوب حياة، بهدف الحفاظ على الصحة وتقوية العضلات.

3- أحرص على التدرب في بيئة ممتعة لقضاء وقت ممتع ومفيد وتحت إشراف المدرب.

4- أبحث عن كل جديد في التايكواندو وأحاول تطبيقه تحت إشراف المدرب.

5- استفدْ من خبرات اللاعبين الذين هم أفضل منك خبرة، وحاكِ مهاراتهم خلال التدريب.

6- اسعَ للمنافسة الشريفة وأن يكون هدفك المركز الأول.

7- أنصح مدربي التايكواندو بأن يكون التدريب لأجل تنمية قدرات اللاعبين وليس لغرض البطولات فقط.