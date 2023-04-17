اتحاد الكرة يُطلق «كرة القدم تجمعنا» لغرس ثقافة التشجيع الحضاري

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم حملة توعوية بعنوان «كرة القدم تجمعنا» بالتزامن مع التحضيرات القائمة لنهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يجمع فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي يوم 28 إبريل الجاري.

وتأتي الحملة ضمن مساعي اتحاد كرة القدم لتعزيز ثقافة التشجيع الحضاري لدى مجتمع كرة القدم, من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام ومسؤولين وجماهير ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

ويُشارك في الحملة نجوم كرة القدم الإماراتية السابقون والحاليون والإعلاميون وبعض مستخدمي مواقع التواصل والقنوات الرياضية والصحف وغيرها من خلال بث مقاطع فيديو تحمل رسائل تُذّكر بأهمية المؤازرة الإيجابية الجميلة إثناء التشجيع ومناقشة وتحليل أحداث المباريات، وبإمكان الجماهير المشاركة في الحملة على منصات التواصل المختلفة باستخدام الوسم #كرة_القدم_تجمعنا.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «إن اتحاد الكرة لديه إيمان راسخ بأن جمهور الكرة الإماراتية كان ومازال مثالاً يحتذى به في التشجيع الجميل، لالتزامه بقيم المجتمع, التي تحث على التسامح والمحبة والمنافسة بودٍ واحترام».

وأكد أن حملة «كرة القدم تجمعنا» هي تذكير بأهمية أن تُعّبر مدرجات ملاعبنا عن قيمنا وعاداتنا الحميدة المبنية على المحبة، فكل مشجع ولاعب ومستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هو سفير لهذه القيم العظيمة.