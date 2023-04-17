نادي الحمرية يحتفي بالمتفوقين وأصحاب الإنجازات

كرّم نادي الحمرية أبرز لاعبيه وفرقه التي تميزت في الموسم الحالي (2022 - 2023)، وذلك في حفل أقيم في مقر النادي، وحضره نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني، ورئيس مجلس منطقة الحمرية سيف عبيد الشامسي، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية. وتم تكريم فرق الدراجات الهوائية والسباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والتجديف والشراع وكرة السلة، بعد إحرازهم المراكز الأولى في البطولات الرسمية المحلية والدولية التي نظمتها الاتحادات ضمن الموسم الحالي، إضافة إلى تكريم فريق أكاديمية كرة القدم، وأعضاء اللجنة الثقافية والموظفين، وتكريم خاص للمعالج الطبيعي الدكتور عبدي، بمناسبة عمله 25 سنة في خدمة النادي.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، جمعة الشامسي، في تصريح صحافي، إن «تميز الحمرية بالألعاب الفردية ليس وليد الصدفة»، معبراً عن اعتزازه بما تم تحقيقه من إنجازات. وشهد الحفل تكريم فئات جائزة التميز الرياضي، التي شملت أفضل لاعب (محمد العليلي)، وأفضل مدرب (محمود عبدالوهاب)، والإداري المميز (محمد آل علي)، والمشرف المميز (تيمور المحرمي)، والموظف المثالي (محمد مزمل)، وتكريم موظفي وعمال النادي.