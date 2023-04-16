مجلس دبي الرياضي يثمّن الشراكة المستمرة مع رعاة دورة ند الشبا

أشاد مجلس دبي الرياضي بالدور الكبير للشركات الوطنية في دعم النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية الأكبر من نوعها التي تم تنظيمها خلال الفترة من 23 مارس إلى 10 الجاري، سواء من خلال الشراكة الاستراتيجية من الدوائر الحكومية، وفي مقدمتها شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أو بالرعاية المادية، وتخصيص جوائز للجماهير، وفي مقدمة هذه المؤسسات التي رعت الدورة منذ بدايتها وواصلت رعايتها في النسخة العاشرة، شركة الطاير للسيارات، وسوق دبي الحرة.

وقال المجلس في بيان صحافي إن «الطاير للسيارات وسوق دبي الحرة ارتبطتا دائماً مع دورة ند الشبا التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وشارك في نسختها العاشرة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في ثماني ألعاب رياضية، هي: (الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو والمبارزة)، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من أربعة ملايين درهم».

وحرص المجلس على تقديم شكر خاص لهما تقديراً لاستمرار أداء دورهما في دعم تنظيم الدورة، وتكريم جماهيرها بجوائز قيمة منذ انطلاقها، وقال إن رعايتهما مثلت دوراً أساسياً في نجاح النسخة العاشرة، باعتبارها الحدث الأهم الذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع. وتابع البيان: «تأتي هذه الرعاية تأكيداً على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل، وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم».