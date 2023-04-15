بني ياس والعين بطلا كأس الجوجيتسو لفئتي الناشئين والشباب

اختتمت أمس منافسات فئتي الناشئين (تحت 16 عاما) والشباب تحت (18 عاما) في بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وشهدت ليلة الختام منافسات قوية وحضور جماهيري كبير وتتويج الأبطال باللقب الأغلى محليا.

وجرت مساء أمس مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعدد كبير من المسؤولين.

وفي فئة الناشئين تمكن نادي العين من الفوز باللقب بعد تفوقه على الوحدة الذي حل ثانيا، والجزيرة الذي حصد المركز الثالث. وعلى صعيد فئة الناشئات، تمكن نادي بني ياس من احراز اللقب، متفوقا على الجزيرة الذي حل وصيفا، والعين في المركز الثالث.أما على صعيد فئة الشباب والشابات، فقد ذهب اللقب إلى نادي بني ياس متقوقا على نادي العين، الدي في مركز الوصيف والوحدة صاحب المركز الثالث.