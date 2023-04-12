"مجلس الشارقة الرياضي" يتوج بلقب بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم

توج فريق مجلس الشارقة الرياضي بلقب النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بخمسة اهداف مقابل أربعة.

شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة بحضور كلا من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعدد من المسؤولين.

وحصل هيئة مطار الشارقة على المركز الثالث إثر فوزه على بلدية مدينة الحمرية. واختارت اللجنة المنظمة نوفل الطائي من القيادة العامة لشرطة الشارقة للفوزبجائزة أفضل لاعب، وفاز اندرسون جوستافو من هيئة مطار الشارقة الدولي بلقب هداف البطولة، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى مايد المعيني من مجلس الشارقة الرياضي، وفاز بجائزة أفضل إداري خليفة الملا من هيئة مطار الشارقة الدولي، وحصل على جائزة أفضل مدرب عبدالله عبد الباسط من مجلس الشارقة الرياضي، كما اختارت اللجنة فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للفوز بلقب الفريق المثالي.