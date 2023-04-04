«حرق فلوس» في الكرة الإماراتية.. 4 خطوات لوقف الهدر بلا نتائج

وصف رياضيون ومحللون فنيون الواقع الحالي الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية بأنه «حرق فلوس» أو هدر أموال ضخمة دون أي مردود فني، أو تحقيق أي نتائج أو إنجازات على المستوى الدولي، على الرغم من قرار التحول من عصر «الهواية» إلى «الاحتراف» منذ نحو 15 عاماً في 2008، مشددين على أهمية تطبيق أربع خطوات أساسية لإيقاف هدر هذه الأموال، من بينها إعادة النظر في الاحتراف نفسه، وتحول أندية كرة القدم إلى الاحتراف الحقيقي، بحيث يكون لديها منتج فني يتم تسويقه ويدر عليها عائدات مالية مقدرة، وفي الوقت نفسه تكون لدى هذه الأندية القدرة على تحقيق نتائج وإنجازات على الصعيد الخارجي، لا أن ينحصر تنافسها على البطولات المحلية، بجانب أهمية تطبيق نظام الحوكمة المالية في الأندية بشكل صارم للحد من عملية الصرف المالي دون عائدات تذكر، وضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في الدوري، فضلاً عن وجود الإدارة السليمة، من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، سواء في الأندية أو الاتحاد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن كل هذا الصرف المالي الكبير في كرة القدم لم ينعكس أيضاً بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية، بدليل نتائجها المتواضعة وإخفاقاتها خلال المشاركات الخارجية المختلفة، في حين طالب آخرون اتحاد كرة القدم إلى عقد جمعية عمومية بشكل عاجل لبحث الأمر والخروج بتوصيات وقرارات محددة في هذا الخصوص».

وعلقوا على الأرقام المالية التي تهدر في كرة القدم دون تحقيق أي نتائج أو مردود، التي كشفها رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني، الدكتور عدنان الحمادي، خلال مداخلة أمام جلسة المجلس، مؤكدين أنها «أرقام ضخمة وخيالية، وللأسف فإنه رغم الصرف المالي الكبير، فإن أقصى طموح للنادي هو الحصول على بطولة محلية فقط».

يذكر أن عدنان الحمادي كان قد كشف خلال المداخلة أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن «10 لاعبين مقيمين وأجانب في الأندية عموماً، بلغت كلفتهم السنوية ما يقارب 280 مليون دولار، أي ما يعادل مليار درهم، وهذا في بند الأجانب فقط، ما يعني أن منظومة كرة القدم استنزفت خلال 15 سنة احتراف أكثر من 30 مليار درهم دون أي نتائج، أو إنجازات على المستوى الدولي.. ألا يُعدّ ذلك هدراً للأموال؟».

الحل في الحوكمة المالية

من جهته، شدد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور سليم الشامسي، على «أهمية تطبيق الحوكمة واللعب المالي النظيف، حتى تتم السيطرة على الوضع المالي في الأندية، وتطبيق المؤسسية في عمل الأندية»، مشيراً إلى أنه «للأسف، فإن الأندية باتت تركض لتحقيق إنجاز محلي بعيداً عن الإنجازات الخارجية، وتصرف في سبيل تحقيق ذلك أموالاً ضخمة، رغم أن قيمة البطولة المحلية لا تساوي نصف أو ربع الصرف المالي الذي تقوم به الأندية».

وتساءل الشامسي: «لماذا لا يقوم اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين بإحداث عملية تغيير في الوضع الحالي والتحول إلى وضع أفضل؟ أين المشكلة في حال قام اتحاد الكرة والرابطة بقيادة عملية التغيير؟»، مؤكداً أنه «ليس هناك شيء يجبرهما على الاستمرار في هذا الوضع 15 عاماً دون أن نرى أي مردود فني أو مالي لهذا الوضع».

تطبيق الاحتراف الحقيقي

ورأى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات سابقاً في اتحاد الكرة، محمد مطر غراب، أن الموضوع ليس مسألة أرقام مالية يتم صرفها من قبل الأندية، وإنما الأمر يتعداه إلى وضع

ية الاحتراف نفسها، كون مقومات وأسس الاحتراف غير موجودة في الأندية حالياً، معتبراً أن «الأموال التي تصرفها الأندية في عملية الاحتراف، يفترض أن تقوم بإرجاعها على شكل عائدات مالية في المقام الأول».

وأضاف: «أي نادٍ محترف إذا لم يكن مصروفه المالي يوازي عائده، فإنه سيفلس، وحالياً الأندية تصرف أموالاً دون أي مردود».

ووصف غراب الواقع الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية بأنه «حرق فلوس

» أو إهدار أموال دون مردود، كون أنه في النهاية، رغم هذا الصرف، فإن الفريق المعني يحصل فقط على لقب بطولة محلية.

وأكمل غراب: «مقومات وأسس الاحتراف غير موجودة، كون أن الأسس التي يمكن أن تدر أموالاً من الاحتراف، وهي عملية النقل التلفزيوني والإعلان والتسويق وبيع اللاعبين وبيع التذاكر للجمهور، فإن كل هذه الأمور تُعدّ غير موجودة، حتى الجماهير التي تحضر للمباريات فإن تذاكرها يتم دفعها من قبل الأندية».

وأشار إلى أنه في حال كان للأندية عائدات مالية، فإنه لن تكون لديها مشكلة في وجود اللاعبين الأجانب، كونها يمكنها تطوير هؤلاء اللاعبين ومن ثم بيعهم، معتبراً أنه في ظل التنافس الحالي للفوز بالبطولات، وفي ظل استمرار الدعم الحكومي للأندية، فإن هذه الأرقام المالية التي يتم صرفها ستزيد.

وشدد غراب على أن هذه الأرقام المالية التي يتم صرفها، فإنه لكي يتم إرجاعها لابد أن يكون هناك احتراف حقيقي، مؤكداً أنه بالواقع الحالي، فإنه لا يمكن إلقاء اللوم على الأندية، مشيراً إلى أنه لا توجد بنية تحتية.

• منظومة كرة القدم استنزفت خلال 15 سنة احتراف أكثر من 30 مليار درهم.

• الصرف المالي الكبير في كرة القدم لم ينعكس على المنتخبات الوطنية.. نتائجها متواضعة.

عمومية عاجلة لبحث الأمر

بدوره، قال اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني، سالم حديد: «لولا القرارات التي صدرت بزيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في الدوري الإماراتي، لما وصلت كرة الإمارات لصرف هذه المبالغ الكبيرة»، مشيراً إلى أن «اللاعب المواطن ليس لديه نادٍ يلعب فيه ويلعب في (الحواري)، في ظل كثرة عدد اللاعبين المقيمين والأجانب في الأندية».

وطالب حديد، اتحاد الكرة، بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عاجلة لبحث كل هذه الأمور، ووضع حد لما يحدث، كونها هي صاحبة القرار في كل هذا الأمر.

وشدد حديد على أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، سواء في اتحاد الكرة أو لجنة المنتخبات الوطنية أو الأندية كذلك.

الخطوات الـ 4

1- تحول الأندية إلى تطبيق الاحتراف الحقيقي.

2- تطبيق نظام الحوكمة المالية واللعب المالي النظيف.

3- تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين بعدما وصل عددهم إلى 10 في النادي الواحد.

4- الإدارة السليمة من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.