الذيد يكرّم الفائزين في «تنس الطاولة» الرمضانية

كرّم نادي الذيد، أمس، الفائزين في بطولة تنس الطاولة الرمضانية، التي أقيمت في إطار فعاليات الملتقى الرمضاني الرابع لنادي الذيد.

وجاء التكريم بمقر النادي، بعد أن اختتمت بطولة تنس الطاولة الرمضانية التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتنافس فيها أكثر من 60 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية.

وأسفرت النتائج عن فوز عمرو محمود حامد بالمركز الأول، وسامح يحيى أبوزيد بالمركز الثاني، وأحمد الجزار بالمركز الثالث.

وفي الختام، كرم نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد الفائزين، كما تم تكريم المميزين في البطولة، وتكريم منسق البطولة الكابتن نديم النقشبندي.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، حميد الخاطري، إن الملتقى الرمضاني الرابع يهدف إلى إشراك أبناء المجتمع في أنشطة النادي الثقافية والرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بما يتماشى مع شهر رمضان المبارك، وحقق ضمن فعالياته النتائج المرجوة.

وأشاد في السياق ذاته بنجاح بطولة تنس الطاولة الرمضانية، بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً ونجاحاً لافتاً.