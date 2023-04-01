شرطة دبي تستحوذ على ألقاب دراجات «ند الشبا»

استحوذ دراجو شرطة دبي على المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الدراجات الهوائية 77 كيلومتراً، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا، وتستمر إلى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية، هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من أربعة ملايين درهم، من بينها مليون درهم للجمهور.

وحضر سباق الدراجات، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ونائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، كما حضر المنافسات أيضاً مدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة صالح المرزوقي، وعضوا اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

واختتم سباق الدراجات الهوائية 77 كيلومتراً منافساته بإقامة سباقات خمس فئات جديدة، هي: منافسات الفئة المفتوحة سيدات، والهواة مواطنين ومواطنات المسجلون ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني. ونجحت الليتوانية أكفيلي غيدرايتيت من فريق شرطة دبي في الفوز بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، حيث أنهت السباق في المركز الأول بزمن قدره 1:47:23.698 ساعة، وجاءت الأوكرانية تيتانا ياشينكوف من فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلت الكازاخستانية مخابت أومتازنوفا من فريق شرطة دبي في المركز الثالث. وفي فئة الهواة مواطنين، فاز حمد سلمان الصابري بالمركز الأول، بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 1:38:06 ساعة، تلاه ياسر جمعه البلوشي في المركز الثاني، وهلال جابر الحربي ثالثاً.

وفي فئة الهواة مواطنات، فازت فرح المري من فريق شرطة دبي بالمركز الأول، بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 2:07:32 ساعة، تلتها في المركز الثاني غايا إبراهيم المحرزي، وهالة محمد راشد في المركز الثالث.

وفي الفئة المجتمعية للمواطنين، فاز محمد موسى البلوشي من فريق شرطة دبي بالمركز الأول، بزمن قدره 1:39:12 ساعة، وحل في المركز الثاني منصور حسن من فريق شرطة دبي، ثم محمد طارق الشامسي ثالثاً.

وفي الفئة المجتمعية للمواطنات، فازت عائشة أحمد فولاذ بالمركز الأول بزمن قدره 2:07:33 ساعة، وجاءت عاليا المهيري في المركز الثاني، ونورا الغافلي في المركز الثالث.

مباراتان في الكرة الطائرة الليلة

تُقام الليلة مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للكرة الطائرة، حيث تجمع الأولى الخالدية مع زعبيل في الساعة 9:30 مساءً، تليها مباراة الجوارح والحبتور للسيارات في الـ11:30، في حين تقام غداً مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، إذ يلتقي في المباراة الأولى فهود زعبيل مع الشبابي، عند الـ9:30 مساءً، ويلتقي بعدها «أتش أم أس» مع الإمبراطور عند الـ11:30 مساءً.

تتويج خافير وغوانزليس في البادل

تُوج الثنائي فرانشيسكو خافير واغناسيو غوانزاليس بلقب البادل، ضمن فئة التصنيف المحلي 100 نقطة، على حساب خافير غارسيا لوبيز وسيرجيو ايكاردو ألكورسيا.

وتأهل إلى المربع الذهبي ضمن منافسات فئة الاتحاد الدولي (الذهبية) كلاً من الثنائي راوول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز، والنجمين ماريو أورتيغا وكارلوس مارتي، وكذلك بينيامين تيسون وفيكتور مينا نصف النهائي.

سلة الكراسي تواصل منافساتها

تتواصل بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 10 فرق، وتقام، اليوم، أربع مباريات في الجولة الثانية من الدور التمهيدي، ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع محاكم دبي، ودائرة المالية مع مركز وريزيدنس البستان في أول ظهور له في البطولة ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المجموعة الثانية هيئة تنمية المجتمع مع هيئة الطرق والمواصلات، والمباراة الثانية في المجموعة نفسها تجمع بين ابيلتي لايف ومؤسسة دبي للإسعاف.

سيارات وجوائز يومية للجمهور

تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور، يبلغ مجموعها مليون درهم، توزع في السحوبات اليومية، حيث سيتم إجراء السحب على ست سيارات فورد حديثة، تبلغ قيمتها أكثر من 730 ألف درهم، تقدمها اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الراعي الرئيس للدورة، كما تتواصل الجوائز النقدية اليومية التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير، البالغة 10 آلاف درهم يومياً.