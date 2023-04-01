إغلاق باب الترشح لجائزة البصمة الرياضية وإعلان الفائز 6 أبريل

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من "جائزة البصمة الرياضية" إغلاق باب الترشح للجائزة، التي يتم تنظيمها من قبل مؤسسة وطني الإمارات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة وفي المجتمع.

ويترقب الجميع الإعلان عن اسم المؤسسة الفائزة التي سيتم تكريمها بجائزة البصمة الرياضية ضمن حفل تكريم الفائزين في جميع فئات "جائزة وطني الإمارات للعمل الانساني" والمقرر تنظيمه يوم 6 الجاري.

وتمت عملية فرز ملفات المرشحين لاختيار الفائز في هذه الجائزة الوطنية الرائدة التي تدعم وتكرم المميزين ممن تركوا بصمتهم في تطوير الرياضة والنشاط البدني وتنشر مفهوم العمل التطوعي في القطاع الرياضي.

وكان مجلس دبي الرياضي وجه الدعوة للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الانساني ودعم نشر ممارسة الرياضة الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية.

وتمت اضافة جائزة البصمة الرياضية إلى فئات "جائزة وطني الإمارات للعمل الانساني" منذ الدورة السابعة وذلك تقديرا لدور الرياضة في حركة المجتمع وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يتطوعون لدعم دور الرياضة في المجتمع ونشر ممارستها.