افتتاح النسخة الـ 10 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم اليوم

يقام اليوم حفل افتتاح النسخة الـ10 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، وذلك في ملعب «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي. ويقام الحدث تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وانطلقت أمس منافسات البطولة بمباراتين.

ويشهد ملعب «قصر الإمارات»، اليوم، انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثانية، عندما يواجه مكتب الأمين العام فريق نادي سيتي غولف الساعة الـ10 مساءً، وتعيد المواجهة ذكريات النسخة الماضية، عندما حقق مكتب الأمين العام المركز الثالث والميداليات البرونزية على حساب نادي سيتي غولف، بعدما تفوق عليه بثمانية أهداف دون مقابل.

في المقابل، يقام اللقاء الثاني الساعة الـ11 مساءً، ويجمع مكتب الشؤون القانونية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويعد مكتب الشؤون القانونية من الفرق التي انضمت إلى النسخة الـ10، بينما جمع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نقطتين في النسخة السابقة، وحل بالمركز الأخير في مجموعته.

وتتواصل منافسات البطولة غداً، بمباراتين ضمن افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة، حيث يلعب في اللقاء الأول كل من مكتب البعثات الدراسية أمام دائرة القضاء، والمواجهة الثانية تجمع مكتب الشؤون الخاصة بفريق المركز الوطني للتأهيل.

وشهدت النسخة الـ10 زيادة في عدد الفرق، حيث تم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات، وتستمر المنافسات إلى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

• النسخة الحالية للبطولة شهدت زيادة عدد الفرق إلى 12، مقسمة إلى 3 مجموعات.