محمد بن راشد: نفخر بنجاحات كأس دبي العالمي ومكانته في تأكيد ريادة الإمارات عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بنهجها المنفتح وفكرها المتطور، ستظل دائماً محور التقاء العالم للاحتفاء بالنجاح والانتصار والتميّز، وفي مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي الذي تواصل ترسيخ مقومات تميزها فيه بما أرسته من بنية تحتية عالمية المستوى وما تنظمه وتستضيفه من كبريات الفعاليات والبطولات الدولية التي تستقطب سنوياً أهم وأبرز نجوم مختلف الرياضات، وفي مقدمتها رياضات الخيل.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما وصل إليه «كأس دبي العالمي» من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة الدولية، وقال سموه: «الكأس حدث نفخر بنجاحاته ومكانته وأثره في تأكيد ريادة الإمارات عالمياً في مجال رياضات الخيل.. نرحّب بضيوف دولة الإمارات ودبي في هذه الأمسية المتميزة ونتطلع للترحيب بهم وكل عشاق الخيل من حول العالم في الدورات المقبلة.. لنواصل الاحتفاء معاً برياضة ارتبطنا بها منذ القِدَم ونعتبرها جزءاً أصيلاً من تراثنا الخليجي وثقافتنا العربية».

جاء ذلك خلال حضور سموه منافسات الدورة الـ27 لكأس دبي العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الحدث الأهم على أجندة سباقات الخيل العالمية بما تجمعه من نُخبة أهم المُلّاك والمدربين والفرسان الساعين للظفر باللقب الأبرز من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أغلى الخيول وأشهرها على الإطلاق في عالم السباقات، على مضمار «ميدان»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم منافسات الكأس خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أشواط البطولة، التي تؤكد مكانة دبي وجهة رياضية عالمية المستوى ومركزا رئيسيا على خارطة رياضات الخيل العالمية، حيث حظيت الأمسية بمشاركة صفوة جياد العالم عبر 9 سباقات (أشواط)، والتي بلغ عدد الخيل المشاركة فيها 127خيلاً من 13دولة، وتمثل الأشهر والأغلى على مستوى العالم.

فيما شاهد منافسات البطولة مئات الملايين من محبي سباقات الخيل حول العالم عبر شاشات الفضائيات الدولية التي تحرص سنوياً على نقل منافسات الكأس على الهواء مباشرة نظراً لما يتمتع به الحدث من أهمية كبيرة على ساحة الرياضة العالمية عموماً.

وتوّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيل، والذي ظفر به الجواد «يوشبا تيسورو»، لاسطبلات «رايو توكوجي كينجي هولدينغز»، بقيادة الفارس «يوغا كوادا» وإشراف المدرب «كونيهيكو واتانابي.»، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» لمسافته 2000 متر، وتنافست فيه 15 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ أجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تهنئة مالك الجواد الفائز بلقب «كأس دبي العالمي»، وكذلك المدرب والفارس بهذا الفوز الغالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والنجاحات في مضمار سباقات الخيل.