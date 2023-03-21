عقوبات انضباطية بحق الوصل.. تغريمه 30 ألف درهم ومعاقبة المترجم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت لجنة الانضباط في تقرير مراقب مباراة اتحاد كلباء والوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لمترجم نادي الوصل إلياس طحان وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم بالإضافة لتكاليف الإصلاحات، وذلك لما أحدثه من أضرار في دكة البدلاء، كما فرضت غرامة مالية على نادي الوصل قدرها ثلاثون ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.

ووجهت عقوبة الإنذار لفريق فرسان هيسبانيا لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام نادي مصفوت في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى، ووجهت كذلك عقوبة لفت النظر للفريق ذاته، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لجماهير الفريق المنافس، وبالعقوبة نفسها عاقبت نادي مصفوت للسبب ذاته.

ونظرت لجنة الانضباط في تقرير حكم مباراة النصر وحتا في مسابقة دوري الأشبال تحت 12 سنة (ب)، وقررت شطب مدرب حتا طاهر علي الرواحي وتغريمه مبلغ وقدره أربعون ألف درهم، بسبب اعتدائه على حكم المباراة.