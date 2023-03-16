«كأس مينا» تنطلق في دبي 31 مارس بمشاركة 32 فريقاً

تستضيف دبي خلال الفترة من 31 مارس الجاري حتى الخامس من أبريل المقبل، منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تنظمها شركة «سي بي إف بيرفورمانس» بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم يتقدمهم فريق كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيان، ويوكوهاما الياباني، وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأميركيان، إلى جانب أكاديميتي النجمين روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي.

وأكد مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أحمد المهري، أن المجلس يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة «سي بي إف بيرفورمانس» من خلال هذه البطولة التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية.

وأضاف: «تجمع هذه البطولة أكثر من 600 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين الذين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، ما يسهم في دعم السياحة الرياضية ويمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية».