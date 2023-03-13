الوحدة ينهي تعاقده مع خيمينيز

أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للنادي، بعد اعتذار الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان عن عدم استمراره في رئاسة مجلس الإدارة.

ويرأس علي المزروعي مجلس الإدارة المؤقت.

وتوجه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان بالشكر للشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان على الفترة التي قضاها رئيساً لمجلس إدارة النادي. من جهة أخرى، أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم أمس عن فسخ عقد المدير الفني للفريق الأول، الإسباني مانويل خيمينيز وطاقمه المساعد. وذكرت الشركة عبر حسابها في «تويتر» أن المدير الفني لأكاديمية النادي أرنو بويتنويج سيتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول مؤقتاً.